Марья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Иванов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Палагия Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануфрий Иванов
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно