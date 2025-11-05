Натёкин Александр
мужской, родился 30.05.1955, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНатёкин Василий30.04.1927 г.р.
МатьНатёкина (Дубенскова) Мария22.04.1932 г.р.
Супруги
Натёкина (Лукьянова) Раиса05.04.1960 г.р.
Дети
Полухина (Натёкина) Светлана15.08.1978 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955
Отец: Натёкин Василий
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Полухина (Натёкина) Светлана
Мать ребёнка: Натёкина (Лукьянова) Раиса
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Двойня с Владимиром Натёкиным