Натёкин Александр 30.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Натёкин Александр

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 30.05.1955, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Натёкин Василий30.04.1927 г.р.
Мать
Натёкина (Дубенскова) Мария22.04.1932 г.р.
Супруги
Натёкина (Лукьянова) Раиса05.04.1960 г.р.
Дети
Полухина (Натёкина) Светлана15.08.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955

Отец: Натёкин Василий

Мать: Натёкина (Дубенскова) Мария

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Двойня с Владимиром Натёкиным

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натёкина (Лукьянова) Раиса

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Полухина (Натёкина) Светлана

Мать ребёнка: Натёкина (Лукьянова) Раиса

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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