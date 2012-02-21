(Бородулин) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бородулин) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1937

Дата смерти

21.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1937

Отец: Бородулин Петр

Мать: Бородулина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Борис

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Максим

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир

Смерть
21.02.2012
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