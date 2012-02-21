(Бородулин) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1937
Дата смерти21.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1937
Отец: Бородулин Петр
Мать: Бородулина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Борис
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Максим
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Владимир
Смерть
21.02.2012