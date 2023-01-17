Ускова (Легченко) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.11.1983
Отец ребёнка: Усков Андрей Борисович
Рождение ребёнка
05.12.1987
Дочь: Ускова Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Усков Андрей Борисович
Рождение ребёнка
05.12.1987
Дочь: Ускова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Усков Андрей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно