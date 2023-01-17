Ускова (Легченко) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Легченко) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960

Отец: не указан

Мать: Легченко Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.11.1983

Сын: Усков Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Усков Андрей Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1987

Дочь: Ускова Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Усков Андрей Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1987

Дочь: Ускова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Усков Андрей Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Андрей Борисович

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