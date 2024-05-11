Короткова (Кофанова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1928
Дата смерти26.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1948
Сын: Коротков Евгений Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Алексеевич
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротков Иван Алексеевич
Смерть
26.12.1986