Короткова (Кофанова) Нина Васильевна 31.03.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Короткова (Кофанова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1928

Дата смерти

26.12.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
31.10.1948

Сын: Коротков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Алексеевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротков Иван Алексеевич

Смерть
26.12.1986

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