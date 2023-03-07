Наймушин Егор (Георгий) Минеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Параскева Егорова
Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова
Бракосочетание
10.02.1796 ст.
Жена: Наймушина Анна Титова
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Наймушин Егор (Георгий) Егоров
Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Неонила Егорова
Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Наймушин Карп Егоров
Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829