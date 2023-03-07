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Наймушин Егор (Георгий) Минеев

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Место рождения

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Наймушин Миней (Мина) Семенов

Мать: Наймушина Улита Михайлова

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.02.1796 ст.

Жена: Наймушина Анна Титова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Наймушин Егор (Георгий) Егоров

Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Наймушин Сергей Егоров

Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Неонила Егорова

Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Наймушин Карп Егоров

Мать ребёнка: Наймушина Стефанида Петрова

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Стефанида Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1829
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
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