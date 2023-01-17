Аксенов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1979
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: скрыто настройками приватности
Образование
1996
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сосновская средняя школа
Бракосочетание
2001
Образование
2001
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Удмуртский государственный университет
Рождение ребёнка
2002
Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
2006
Рождение ребёнка
2011