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Аксенов Александр Петрович

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Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1955 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аксенова Мадина Сагитовна

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1996
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сосновская средняя школа
Бракосочетание
2001

Жена: Аксенова Вероника Гербертовна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
2001
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Удмуртский государственный университет
Рождение ребёнка
2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Вероника Гербертовна

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Вероника Гербертовна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Вероника Гербертовна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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