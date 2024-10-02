Бураков Савостьян Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бураков Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1907
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
11.12.1911
Рождение ребёнка
12.04.1913
Рождение ребёнка
30.01.1919
Смерть
Неизвестно