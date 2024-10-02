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Бураков Савостьян Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бураков Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураков Виктор Савостьянович

Мать ребёнка: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураков Александр Савостьянович

Мать ребёнка: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураков Николай Савостьянович

Мать ребёнка: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Шибекина (Буракова) Ольга Савостьяновна

Мать ребёнка: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бураков Афанасий Савостьянович

Мать ребёнка: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Бураков Василий Савостьянович

Мать ребёнка: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
12.04.1913

Сын: Бураков Иван Савостьянович

Мать ребёнка: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
30.01.1919

Дочь: Акишина (Буракова) Ксения (Аксинья) Севостьяновна

Мать ребёнка: Буракова Прасковья (Параскева) Матвеевна (Моисеевна)

Смерть
Неизвестно

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