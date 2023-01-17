Кондрашева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1885 ст.
Дочь: Кондрашева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
23.01.1888 ст.
Сын: Кондрашев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.
Сын: Кондрашев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кондрашев Антон Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович
Рождение ребёнка
30.09.1899 ст.
Сын: Кондрашев Роман Михайлович
Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно