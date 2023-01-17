Кондрашева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1885 ст.

Дочь: Кондрашева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.01.1888 ст.

Сын: Кондрашев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Сын: Кондрашев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кондрашев Антон Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.09.1899 ст.

Сын: Кондрашев Роман Михайлович

Отец ребёнка: Кондрашев Михаил Егорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно
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