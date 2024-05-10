Ларина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1912

Сын: Ларин Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1923

Сын: Ларин Александр Герасимович

Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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