Ларина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1912
Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1923
Сын: Ларин Александр Герасимович
Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ларин Герасим Яковлевич
Смерть
Неизвестно