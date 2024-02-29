Колегов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колегов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1925

Дочь: Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Куткина (фальк) Мария

Рождение ребёнка
22.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куткина (фальк) Мария

Рождение ребёнка
04.02.1948

Сын: Фальк Вадим Абрамович

Мать ребёнка: Куткина (фальк) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куткина (фальк) Мария

Смерть
Неизвестно
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