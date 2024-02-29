Колегов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1925
Дочь: Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Куткина (фальк) Мария
Рождение ребёнка
22.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куткина (фальк) Мария
Рождение ребёнка
04.02.1948
Мать ребёнка: Куткина (фальк) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куткина (фальк) Мария
Смерть
Неизвестно