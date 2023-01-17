Лебедев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Лебедева Анна

Мать ребёнка: не указана

Данилов, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лебедев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Гусынка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Омельченко Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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