Лебедев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Лебедева Анна
Мать ребёнка: не указана
Данилов, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лебедев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Гусынка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Омельченко Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Головка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно