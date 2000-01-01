Чеваков Максим сын
Место рожденияд. Чеваково Тобольской губернии Туринский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чеваков Евсей
Мать: Чевакова ?
д. Чеваково Тобольской губернии Туринский уезд
Бракосочетание
28.01.1765
Рождение ребёнка
20.01.1766
Мать ребёнка: Чевакова Евдокия (Авдотья) Ивановна
г. Туринск Тобольская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
погородний крестьянин
Смерть
Неизвестно