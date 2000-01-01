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Чеваков Максим сын

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Место рождения

д. Чеваково Тобольской губернии Туринский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеваков Евсей

Мать: Чевакова ?

д. Чеваково Тобольской губернии Туринский уезд
Бракосочетание
28.01.1765

Жена: Чевакова Евдокия (Авдотья) Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1766

Сын: Чеваков Иван Максимович

Мать ребёнка: Чевакова Евдокия (Авдотья) Ивановна

г. Туринск Тобольская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
погородний крестьянин
Смерть
Неизвестно
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