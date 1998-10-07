Частова (Родионова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Частова (Родионова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1998

Дочь: Частова Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Частов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
24.12.2008

Дочь: Частова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Частов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Частов Василий Сергеевич

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