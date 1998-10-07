Частова (Родионова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1998
Дочь: Частова Виктория Васильевна
Отец ребёнка: Частов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.12.2008
Дочь: Частова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Частов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно