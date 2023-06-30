Сухопарова (Кошутина) Хиония Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Кошутина) Хиония Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошутин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.

Дочь: Петровская Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сухопаров Василий Трофимович

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1879 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сухопаров Василий Трофимович

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.04.1881 ст.

Сын: Сухопаров Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Сухопаров Василий Трофимович

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.

Сын: Сухопаров Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Сухопаров Василий Трофимович

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно
Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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