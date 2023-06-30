Сухопарова (Кошутина) Хиония Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошутин Фёдор
Рождение ребёнка
07.03.1866 ст.
Дочь: Петровская Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сухопаров Василий Трофимович
Рождение ребёнка
15.02.1879 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сухопаров Василий Трофимович
Рождение ребёнка
26.04.1881 ст.
Сын: Сухопаров Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Сухопаров Василий Трофимович
Рождение ребёнка
05.08.1883 ст.
Сын: Сухопаров Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Сухопаров Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно