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Тощевиков Ефрем(Ефим) Григорьев

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Тощевиков Григорий Ильин

Мать: Тощевикова (Перемитина) Аксинья Петрова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Тощевиков Василий Ефремов

Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1857

Жена: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859

Сын: Тощевиков Георгий(Егор) Ефремов

Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Тощевикова) Елисавета Ефремова

Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1864

Сын: Тощевиков Петр Ефремов

Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
23.06.1884 он был восприемником своей двоюродной сестры Агриппины Дмитриевны Тощевиковой
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Тощевиков Капитон Ефремов

Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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