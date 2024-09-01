Тощевиков Ефрем(Ефим) Григорьев
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тощевиков Василий Ефремов
Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тощевиков Георгий(Егор) Ефремов
Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Тощевикова) Елисавета Ефремова
Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова
23.06.1884 он был восприемником своей двоюродной сестры Агриппины Дмитриевны Тощевиковой
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Тощевиков Капитон Ефремов
Мать ребёнка: Тощевикова (Малкова) Ольга Михайлова
Смерть
Неизвестно