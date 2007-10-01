Глазков Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.12.1949
Дата смерти?.10.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1949
Отец: Глазков Василий
Мать: Глазкова Нина Кирилловна
Рождение ребёнка
18.05.1976
Дочь: Леодамская (Глазкова) Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Разумова Алла Владимировна
Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
?.10.2007
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край