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Глазков Валерий Васильевич

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

?.12.1949

Дата смерти

?.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1949

Отец: Глазков Василий

Мать: Глазкова Нина Кирилловна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
18.05.1976

Дочь: Леодамская (Глазкова) Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Разумова Алла Владимировна

Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
?.10.2007
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

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