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Пономарев Борис Григорьев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Пономарев Григорий Иванов

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Рождение ребёнка
1741

Сын: Пономарев Карп Борисов

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Камышевская д., л. 481, 481 об.
Смерть
Неизвестно
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