Пономарев Борис Григорьев
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Пономарев Григорий Иванов
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Рождение ребёнка
1741
7 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Камышевская д., л. 481, 481 об.
Смерть
Неизвестно