Voieikov (Tolstoi) Olga Alexandrovna Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voieikov (Tolstoi) Olga Alexandrovna Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1858

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1876

Муж: Воейков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Voiejkov Aleksandr Dmitrijevich Дмитриевич

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1881

Сын: Воейков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Воейков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1887

Дочь: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Воейков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Денисова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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