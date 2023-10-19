Voieikov (Tolstoi) Olga Alexandrovna Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1858
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.08.1876
Рождение ребёнка
1879
Сын: Voiejkov Aleksandr Dmitrijevich Дмитриевич
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1881
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Воейков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1887
Дочь: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Денисова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Воейков Дмитрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург