Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1946
Дочь: Макарова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Илья Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Илья Гаврилович