Павлов Лука Феодосиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Лука Феодосиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Павлова Клавдия Лукина

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Семенова

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Павлов Иван Лукин

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Семенова

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1874

Сын: Павлов Василий Лукич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Семенова

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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