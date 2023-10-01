Павлов Лука Феодосиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Павлова Клавдия Лукина
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Павлов Иван Лукин
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
24.02.1874
Сын: Павлов Василий Лукич
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Семенова
Смерть
Неизвестно