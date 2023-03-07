Рябев Козьма (Коземка) Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: Рябев Давыд (Давыдко) Юрьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Рябев Сидор Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Желновская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721