Рябев Козьма (Коземка) Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Козьма (Коземка) Давыдов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: Рябев Давыд (Давыдко) Юрьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Рябев Сидор Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Желновская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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