Зубарев Фёдор Никитович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1685 ст.
Дата смертиОколо 1756 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.
Отец: Зубарев Никита Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Сын: Зубарев Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Зубарев Григорий' Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1756 ст.