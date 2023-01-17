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Зубарев Фёдор Никитович

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Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1685 ст.

Дата смерти

Около 1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1627 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.

Отец: Зубарев Никита Иванович

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Зубарев Кирилл Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Сын: Зубарев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Зубарев Григорий' Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1756 ст.
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