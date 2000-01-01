Трефилова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1871
Сын: Трефилов Иосиф
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.04.1875
Дочь: Александа
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1878
Сын: Трефилов Петр
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1882
Дочь: Мертворожденная
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.04.1897
Сын: Трефилов Федор
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Тимофей