Трефилова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

С 1849 по 1855 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1871

Сын: Трефилов Иосиф

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.04.1875

Дочь: Александа

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1878

Сын: Трефилов Петр

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1882

Дочь: Мертворожденная

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.04.1897

Сын: Трефилов Федор

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Тимофей

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