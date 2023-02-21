Севостьянов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Геннадий Иванович

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Место рождения

Тамбовская область, Петровский район, село Тыньково

Дата рождения

24.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1958

Отец: Севостьянов Иван Васильевич

Мать: Севостьянова Анастасия Григорьевна

Тамбовская область, Петровский район, село Тыньково
Рождение ребёнка
14.11.1977

Сын: Севостьянов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Севостьянова Вера Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.1979

Сын: Севостьянов Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Севостьянова Вера Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Вера Григорьевна

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