Севостьянов Геннадий Иванович
Место рожденияТамбовская область, Петровский район, село Тыньково
Дата рождения24.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1958
Тамбовская область, Петровский район, село Тыньково
Рождение ребёнка
14.11.1977
Сын: Севостьянов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Севостьянова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
23.09.1979
Сын: Севостьянов Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Севостьянова Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно