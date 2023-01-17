Шагвали Шагиахметов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1916
Дочь: Хуснуллина Миннигуль Шагавалиевна
Мать ребёнка: Минзямал Садретдиновна
Кутлушкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно