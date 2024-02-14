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Мухтар Абдуллов

Место рождения

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Абдулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мухтаров Абдулгафар

Мать ребёнка: Сагида

Рождение ребёнка
1820

Сын: Абдулманнаф Мухтаров

Мать ребёнка: Сагида

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мухтаров Абдулзафар

Мать ребёнка: Сагида

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мухтаров Ярулла

Мать ребёнка: Сагида

Смерть
Неизвестно

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