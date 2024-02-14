Мухтар Абдуллов
Место рожденияБольшие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Абдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мухтаров Абдулгафар
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1820
Сын: Абдулманнаф Мухтаров
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мухтаров Абдулзафар
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мухтаров Ярулла
Мать ребёнка: Сагида
Смерть
Неизвестно