(Фунтикова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фунтикова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Фунтиков Иван

Мать: Фунтикова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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