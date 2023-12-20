Тонкоева Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тонкоева Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Тонкоев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
20.03.1927
Дочь: Яркова (Тонкоева) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Тонкоев Григорий Семенович
Смерть
1978