Тонкоева Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкоева Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тонкоева Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Тонкоев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
20.03.1927

Дочь: Яркова (Тонкоева) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Тонкоев Григорий Семенович

Смерть
1978

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