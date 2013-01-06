Шкребнева (Никеенкова) Марина Игорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1976
Рождение ребёнка
06.01.2013
Дочь: Шкребнева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Шкребнев Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
06.01.2013
Сын: Шкребнев Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Шкребнев Алексей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баскаков Владимир