Шкребнева (Никеенкова) Марина Игорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкребнева (Никеенкова) Марина Игорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1976

Отец: Никеенков Игорь Васильевич

Мать: Никеенкова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.2013

Дочь: Шкребнева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Шкребнев Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
06.01.2013

Сын: Шкребнев Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Шкребнев Алексей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкребнев Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баскаков Владимир

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