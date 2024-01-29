Пресняков Семен Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Семен Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1914

Дочь: Воронина (Преснякова) Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Преснякова (Булычева) Мария Федоровна

Тюхменевка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно

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