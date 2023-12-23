Исаев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1967
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1967
Отец: Исаев Александр Сергеевич
Мать: Исаева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
13.01.1992
Дочь: Фирсакова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Исаева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исаева Вера Николаевна