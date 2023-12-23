Исаев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1967

Отец: Исаев Александр Сергеевич

Мать: Исаева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
13.01.1992

Дочь: Фирсакова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Исаева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Исаева Вера Николаевна

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