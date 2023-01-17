Шейкин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1950
Сын: Шейкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шейкина Елена Алексеевна
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Шейкина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно