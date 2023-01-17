Шейкин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкин Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1950

Сын: Шейкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шейкина Елена Алексеевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Шейкина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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