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Кузнецов Вячеслав Николаевич

Место рождения

Напутново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.09.1938

Дата смерти

09.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938

Отец: Кузнецов Николай Сергеевич

Мать: Кузнецова (Дуваева) Татьяна Лукинична

Напутново, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Максим Вячеславович

Мать ребёнка: Кузнецова Алла Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Алла Павловна

Рождение ребёнка
19.02.1973

Сын: Кузнецов Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Кузнецова Алла Павловна

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Смерть
09.02.2016
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область

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