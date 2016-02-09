Кузнецов Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1938
Дата смерти09.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Максим Вячеславович
Мать ребёнка: Кузнецова Алла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Алла Павловна
Рождение ребёнка
19.02.1973
Сын: Кузнецов Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Кузнецова Алла Павловна
Смерть
09.02.2016