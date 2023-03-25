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Кириллов Алексей Трифонович

Место рождения

Костомарово, Ступино, Московская область

Дата рождения

10.05.1887 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ва
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.05.1887
Рождение
10.05.1887 ст.

Отец: Трифон Николаевич

Мать: Ирина Кирилловна

Костомарово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
18.04.1914

Жена: Кириллова Елена Филипповна

Рождение ребёнка
20.06.1915 ст.

Сын: Кириллов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна

Костомарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1916 ст.

Дочь: Кириллова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна

Костомарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
?.03.1924

Дочь: Кириллова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна

Костомарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1926

Сын: Кириллов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна

Костомарово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Донскова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна

Костомарово, Ступино, Московская область
Смерть
Около 1930
Москва, город федерального значения Москва
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