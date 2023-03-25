Кириллов Алексей Трифонович
Место рождения
Дата рождения10.05.1887 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.05.1887
Рождение
10.05.1887 ст.
Отец: Трифон Николаевич
Мать: Ирина Кирилловна
Бракосочетание
18.04.1914
Рождение ребёнка
20.06.1915 ст.
Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
06.10.1916 ст.
Дочь: Кириллова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
?.03.1924
Дочь: Кириллова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
18.11.1926
Сын: Кириллов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Донскова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Филипповна
Смерть
Около 1930
Москва, город федерального значения Москва