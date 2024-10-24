Забелина Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабелина Евфимия Васильевна

Забелина Евфимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Викентий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забелин Александр Викентьевич

Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Забелина) Ольга Викентьевна

Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Забелина) Александра Викентьевна

Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич

Рождение ребёнка
01.04.1834

Сын: Забелин Осип / Иосиф Викентьевич

Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Забелин Андрей Викентьевич

Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Забелин Иван Викентьевич

Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.