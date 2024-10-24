Забелина Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забелин Александр Викентьевич
Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Забелина) Ольга Викентьевна
Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Забелина) Александра Викентьевна
Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.04.1834
Сын: Забелин Осип / Иосиф Викентьевич
Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Забелин Андрей Викентьевич
Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Забелин Викентий Матвеевич
Смерть
Неизвестно