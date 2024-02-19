Сапожников Пантелеймон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Пантелеймон Андреевич

Место рождения

с. Бырка Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской

Дата рождения

27.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1894

Отец: Сапожников Андрей Степанович

Мать: Сапожникова Анна Филатовна

с. Бырка Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской
Рождение ребёнка
09.02.1915

Сын: Сапожников Петр Пантелеевич

Мать ребёнка: Сапожникова Зинаида Наумовна

с. Бырка Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской обл
Рождение ребёнка
11.09.1922

Сын: Сапожников Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Парфентьевна

Рождение ребёнка
05.04.1925

Дочь: Петрова Лидия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Парфентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Надежда Парфентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Зинаида Наумовна

Смерть
Неизвестно
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