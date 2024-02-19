Сапожников Пантелеймон Андреевич
Место рожденияс. Бырка Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской
Дата рождения27.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1894
с. Бырка Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской
Рождение ребёнка
09.02.1915
Сын: Сапожников Петр Пантелеевич
Мать ребёнка: Сапожникова Зинаида Наумовна
с. Бырка Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской обл
Рождение ребёнка
11.09.1922
Сын: Сапожников Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Парфентьевна
Рождение ребёнка
05.04.1925
Дочь: Петрова Лидия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Сапожникова Надежда Парфентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно