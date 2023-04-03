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Шмаков Владимир Васильевич

Место рождения

Россия, Серпуховский район

Дата рождения

15.10.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1940

Отец: Шмаков Василий

Мать: Забелина Елизавета Николаевна

Россия, Серпуховский район
Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Шмаков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шмакова Алла Николаевна

Арайлы, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.08.1969

Дочь: Кобзикова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Шмакова Алла Николаевна

КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Рождение ребёнка
14.06.1972

Сын: Шмаков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шмакова Алла Николаевна

КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Рождение ребёнка
25.04.1976

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шмакова Алла Николаевна

КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Алла Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Лопатино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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