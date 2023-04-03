Шмаков Владимир Васильевич
Место рожденияРоссия, Серпуховский район
Дата рождения15.10.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1940
Отец: Шмаков Василий
Россия, Серпуховский район
Рождение ребёнка
07.02.1967
Сын: Шмаков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шмакова Алла Николаевна
Арайлы, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.08.1969
Дочь: Кобзикова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Шмакова Алла Николаевна
КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Рождение ребёнка
14.06.1972
Сын: Шмаков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шмакова Алла Николаевна
КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Рождение ребёнка
25.04.1976
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шмакова Алла Николаевна
КССР, Целиноградская область, Державинский район, совхоз Львовский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмакова Алла Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Лопатино, Тарусский муниципальный район, Калужская область