Брызгалов М. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалов М.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Брызгалов Д. Иванович

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
1919 ҫулта Мӑн Шетмӗ тӑрӑхӗнчи ялсенче те ҫитӗнсе ҫитнисем хушшинче хут пӗлменлӗхе пӗтерес тӗллевпе шкул-сем, ликпунктсем йӗркеленӗ. Кушкӑри пӗрремӗш ступеньлӗ шкулта 1920 ҫулхи декабрӗн 3-мӗшӗнче зан... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Начальная школа д.Анаткасы
Учитель
Смерть
Неизвестно
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