Брызгалов М.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Брызгалов Д. Иванович
Упоминание
Неизвестно
1919 ҫулта Мӑн Шетмӗ тӑрӑхӗнчи ялсенче те ҫитӗнсе ҫитнисем хушшинче хут пӗлменлӗхе пӗтерес тӗллевпе шкул-сем, ликпунктсем йӗркеленӗ. Кушкӑри пӗрремӗш ступеньлӗ шкулта 1920 ҫулхи декабрӗн 3-мӗшӗнче зан... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Начальная школа д.Анаткасы
Учитель
Смерть
Неизвестно