Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна
Место рожденияЕкатеринославской губернии, Александровского уезда, Натальевской волости, д. Куприяновка
Дата рождения27.08.1913
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чмоленко Иван
Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чмоленко (Чмоленко) Лидия
Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луценко (Чмоленко) Нина
Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чмоленко Анатолий
Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
13.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно