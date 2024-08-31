Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмоленко (Прилуцкая) Надежда Савельевна

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Место рождения

Екатеринославской губернии, Александровского уезда, Натальевской волости, д. Куприяновка

Дата рождения

27.08.1913

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1913

Отец: Прилуцкий Савелий Андреевич

Мать: Прилуцкая (Васильева) Гликерия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чмоленко Иван

Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чмоленко (Чмоленко) Лидия

Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луценко (Чмоленко) Нина

Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чмоленко Анатолий

Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
13.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чмоленко Иван Митрофанович

Смерть
1979
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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