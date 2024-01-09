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Шавунова Матрена Ивановна

Место рождения

Васильевский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

До 1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавунов Федор Артемьевич

Рождение ребёнка
01.11.1937

Сын: Шавунов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Шавунов Федор Артемьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
До 1982
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

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