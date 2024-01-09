Шавунова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиДо 1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1937
Сын: Шавунов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Шавунов Федор Артемьевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
До 1982
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область