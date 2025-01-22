Аносов Виктор 11.10.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Аносов Виктор

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 11.10.1939

умер 28.03.1997, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Отец
Аносов ГригорийНеизвестно г.р.
Мать
Аносова АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Аносова (Аносова) Клавдия02.07.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1939

Отец: Аносов Григорий

Мать: Аносова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова (Аносова) Клавдия

Рождение ребёнка
16.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова (Аносова) Клавдия

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
27.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аносова (Аносова) Клавдия

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
28.03.1997
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Похороны
Неизвестно
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.