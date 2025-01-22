Аносов Виктор
мужской, родился 11.10.1939
умер 28.03.1997, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
ОтецАносов ГригорийНеизвестно г.р.
МатьАносова АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Аносова (Аносова) Клавдия02.07.1940 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1939
Отец: Аносов Григорий
Мать: Аносова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аносова (Аносова) Клавдия
Рождение ребёнка
27.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аносова (Аносова) Клавдия
Смерть
28.03.1997
Похороны
Неизвестно