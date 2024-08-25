Стеняков Федор Леонтьевич
Место рожденияВольский, Саратовская, Россия
Дата рождения20.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1893
Отец: Стеняков Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Стенникова Антонина Васильевна
Бракосочетание
14.10.1924
Рождение ребёнка
11.06.1928
Сын: Стеняков Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна
Рождение ребёнка
29.12.1935
Дочь: (Стенякова) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно