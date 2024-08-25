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Стеняков Федор Леонтьевич

Место рождения

Вольский, Саратовская, Россия

Дата рождения

20.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1893

Отец: Стеняков Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стеняков Юрий Федорович

Мать ребёнка: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна

Бракосочетание
1919

Жена: Стенникова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Стенников Петр Федорович

Мать ребёнка: Стенникова Антонина Васильевна

Бракосочетание
14.10.1924

Жена: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна

Рождение ребёнка
11.06.1928

Сын: Стеняков Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна

Рождение ребёнка
29.12.1935

Дочь: (Стенякова) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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