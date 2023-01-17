Климов Петр Павлович
Место рожденияТарнокский район деревня Строково
Дата рождения17.04.1922
Дата смерти13.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Тарнокский район деревня Строково
Рождение ребёнка
05.09.1948
Дочь: Кукушкина Муза Петровна
Мать ребёнка: Климова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1952
Мать ребёнка: Климова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Вера Михайловна
Смерть
13.09.1983