Климов Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Петр Павлович

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Место рождения

Тарнокский район деревня Строково

Дата рождения

17.04.1922

Дата смерти

13.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарнокский район деревня Строково
Рождение ребёнка
05.09.1948

Дочь: Кукушкина Муза Петровна

Мать ребёнка: Климова Вера Михайловна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.01.1952

Сын: Климов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Климова Вера Михайловна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Вера Михайловна

Смерть
13.09.1983
Шуя, Шуя, Ивановская область
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