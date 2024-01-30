Петрова Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Соглаев Алексей

Мать: Соглаева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1961

Сын: Петров Валерий Викторович

Отец ребёнка: Петров Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Петров Владимир Викторович

Отец ребёнка: Петров Виктор Михайлович

Смерть
1997

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