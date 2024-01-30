Петрова Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Соглаев Алексей
Мать: Соглаева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1961
Сын: Петров Валерий Викторович
Отец ребёнка: Петров Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Петров Владимир Викторович
Отец ребёнка: Петров Виктор Михайлович
Смерть
1997