Роза Рита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоза Рита

Роза Рита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кац Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кац Яков

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кац Вениамин

Отец ребёнка: Кац Яков

Смерть
Неизвестно

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