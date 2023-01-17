Брыкалова (Фоменкина) Евфимия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкалова (Фоменкина) Евфимия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоменкин Яков Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1869

Муж: Брыкалов Дорофей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Павел Михайлов Мемнонов и Семен Флоров Мельников; по невесте - того ж села крестьяне Иван Иванов Мемнонов и Сидор Иванов Фоменков | Казанская церков... Показать все
Смерть
Неизвестно
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