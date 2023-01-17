Брыкалова (Фоменкина) Евфимия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фоменкин Яков Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1869
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Павел Михайлов Мемнонов и Семен Флоров Мельников; по невесте - того ж села крестьяне Иван Иванов Мемнонов и Сидор Иванов Фоменков | Казанская церков... Показать все
Смерть
Неизвестно