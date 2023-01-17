Леонтий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Логин Леонтьевич
Мать ребёнка: Наталья Парфеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Леонтьевна
Мать ребёнка: Наталья Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Парфеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно