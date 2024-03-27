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Хасанова Бибималике

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Ахметзян

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ахметзянов Ахматша

Отец ребёнка: Хасанов Ахметзян

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Ахметзянова) Бибираися

Отец ребёнка: Хасанов Ахметзян

Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Хасанов Валиахмет Ахметзянович

Отец ребёнка: Хасанов Ахметзян

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ахметзянов Галиахмет

Отец ребёнка: Хасанов Ахметзян

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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