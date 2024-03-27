Хасанова Бибималике
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хасанов Ахметзян
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ахметзянов Ахматша
Отец ребёнка: Хасанов Ахметзян
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Ахметзянова) Бибираися
Отец ребёнка: Хасанов Ахметзян
Рождение ребёнка
06.01.1896
Сын: Хасанов Валиахмет Ахметзянович
Отец ребёнка: Хасанов Ахметзян
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ахметзянов Галиахмет
Отец ребёнка: Хасанов Ахметзян
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно