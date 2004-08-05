Старшинов Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшинов Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.2004

Отец: Старшинов Алексей Юрьевич

Мать: Старшинова Людмила Анатольевна

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